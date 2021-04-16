Государство вновь не смогло продать на аукционе первую тюрьму — желающих приобрести не нашлось

Фонд госимущества перенес на середину мая аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№ 132).

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажі.

Аукцион, на котором впервые в Украине планировали продать бывшую тюрьму, должен был состояться 16 апреля, но сорвался из-за отсутствия заявок. Стартовая цена лота осталась неизменной — 110,1 миллиона гривен.

Исправительное учреждение расположено в поселке Коцюбинское (под Киевом) на более чем 8 га земли, к нему подведены коммуникации. Больше информации о заведении здесь.

Впервые на аукционе исправительный центр пытались продать 15 марта за более чем 220 миллионов гривен. Однако тогда торги не состоялись — потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Позже его попытались продать вдвое дешевле — но даже такой дисконт не заинтересовал потенциальных инвесторов.