Государство вновь не смогло продать на аукционе первую тюрьму — желающих приобрести не нашлось

Фонд госимущества перенес на середину мая аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№ 132).
Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажі.
Аукцион, на котором впервые в Украине планировали продать бывшую тюрьму, должен был состояться 16 апреля, но сорвался из-за отсутствия заявок. Стартовая цена лота осталась неизменной — 110,1 миллиона гривен.
Исправительное учреждение расположено в поселке Коцюбинское (под Киевом) на более чем 8 га земли, к нему подведены коммуникации. Больше информации о заведении здесь.
Впервые на аукционе исправительный центр пытались продать 15 марта за более чем 220 миллионов гривен. Однако тогда торги не состоялись — потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Позже его попытались продать вдвое дешевле — но даже такой дисконт не заинтересовал потенциальных инвесторов.
- В феврале Министерство юстиции совместно с Фондом государственного имущества запустили спецпроект в рамках приватизации, цель которого продать с аукциона имущество тюрем, колоний и СИЗО, находящихся на этапе консервации. Вырученные деньги пойдут на строительство новых исправительных учреждений европейского типа.
- В январе 2021 года в Минюсте заявили, что хотят построить две «модельные тюрьмы» под Киевом и Львовом, где будут тестировать западноевропейские практики.
- 22 апреля 2020 года Кабинет министров поддержал внедрение платных камер повышенного комфорта. Кроме этого, Министерство юстиции решило продавать подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО. Сертификат можно приобрести онлайн, а действовать он будет 6 месяцев. Минюст обещает «клиентам» круглосуточную охрану и трехразовое питание.