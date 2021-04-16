Зеленський анонсував зустріч радників лідерів «нормандського формату» та розкрив підсумки переговорів з Макроном та Меркель

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч радників лідерів держав «нормандського формату» 19 квітня.

Про це він заявив після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«19 квітня цього року відбудеться засідання радників. Перш за все, будуть обговорюватися «кластери» — це те, про що ми говорили, «кластери» запропонували французька та німецька сторони. З доповненнями України, зараз вони розглядаються Росією», — заявив український президент.

Він додав, що 19 квітня радники узгоджуватимуть пропозиції та зауваження кожної зі сторін до цих «кластерів».

Головною темою розмови з Макроном та Меркель, за словами Зеленського, була безпекова ситуація на Сході.

Крім того, президент розповів, що кожній країні-члену ЄС Україна запропонувала підписати «декларацію», яка проголошує перспективу членства України у ЄС. «Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які знайомляться зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь», — сказав Зеленський.