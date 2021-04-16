Зеленский анонсировал встречу советников лидеров «нормандского формата» и раскрыл итоги переговоров с Макроном и Меркель

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу советников лидеров государств «нормандского формата» 19 апреля.

Об этом он заявил после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«19 апреля этого года состоится заседание советников. Прежде всего, будут обсуждаться «кластеры» — это то, о чем мы говорили, «кластеры» предложили французская и немецкая стороны. С дополнениями Украины, сейчас они рассматриваются Россией», — заявил украинский президент.

Он добавил, что 19 апреля советники будут согласовывать предложения и замечания каждой из сторон к этим «кластерам».