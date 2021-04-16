Зеленский анонсировал встречу советников лидеров «нормандского формата» и раскрыл итоги переговоров с Макроном и Меркель

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу советников лидеров государств «нормандского формата» 19 апреля.
Об этом он заявил после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«19 апреля этого года состоится заседание советников. Прежде всего, будут обсуждаться «кластеры» — это то, о чем мы говорили, «кластеры» предложили французская и немецкая стороны. С дополнениями Украины, сейчас они рассматриваются Россией», — заявил украинский президент.
Он добавил, что 19 апреля советники будут согласовывать предложения и замечания каждой из сторон к этим «кластерам».
Главной темой разговора с Макроном и Меркель, по словам Зеленского, была ситуация с безопасностью на Востоке.
Кроме того, президент рассказал, что каждой стране-члену ЕС Украина предложила подписать «декларацию», которая провозглашает перспективу членства Украины в ЕС. «Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ», — сказал Зеленский.
- Владимир Зеленский 16 апреля отправился с официальным визитом во Францию, в ходе которой у него была запланирована встреча с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Также во время визита украинский лидер ожидает встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
- По данным офиса французского президента, лидеры трех стран обсудят ситуацию на Донбассе и скопление российских войск на украинской границе.