«Депортація і закриття кордонів». Росія вимагає від України та країн СНД забрати своїх мігрантів до 15 червня

Влада Росії заявила, що Україна та інші країни СНД повинні до 15 червня забрати своїх громадян-нелегалів з РФ, інакше їх чекає депортація, а Москва закриє кордони.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Олександр Горовий, передає Інтерфакс.

«Колеги, я б хотів до вас з проханням звернутися. Чисельність ваших громадян, які на сьогоднішній день знаходяться на території моєї країни, незаконна. Якщо ми з вами ось цю чисельність до 15 червня не приберемо, як сказано в увазі указ президента, ці люди будуть нести покарання аж до видворення і закриття кордонів. Мені б хотілося, щоб ви в своїх державах за допомогою роботи із ЗМІ, блогерами провели агітаційну роботу», — сказав він на засіданні Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД.

Незважаючи на те, що Україна вийшла з багатьох угод СНД, Горовий на демонстративному слайді вказав, що в РФ нелегально перебувають 152 тисячі громадян України. Найбільше нелегалів в РФ з Узбекистану (більш 332 тис) і Таджикистану (247 тис). Українці на третьому місці.