«Депортация и закрытие границ». Россия требует от Украины и стран СНГ забрать своих мигрантов до 15 июня

Власти России заявили, что Украина и другие страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан-нелегалов из РФ, иначе их ждет депортация, а Москва закроет границы.

Об это заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, передает Интерфакс.

«Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — сказал он на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Несмотря на то, что Украина вышла из многих соглашений СНГ, Горовой на демонстративном слайде указал, что в РФ нелегально находятся 152 тысячи граждан Украины. Больше всего нелегалов в РФ из Узбекистана (более 332 тыс) и Таджикистана (247 тыс). Украинцы на третьем месте.