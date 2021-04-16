Британія зіштовхнулася з дефіцитом садових гномів через пандемію та блокування Суецького каналу

У Великій Британії зіштовхнулися з дефіцитом садових гномів через обмеження поставок, повʼязаних з пандемією та блокуванням Суецького каналу наприкінці березня.
Про це повідомляє BBC.
Садових прикрас не вистачає, зокрема, через важкодоступність сировини та величезний попит. Магазини шукають усіх, хто може постачати їм гномів, звʼязуються з виробниками по всій Європі та навіть у Китаї. Фігурок немає вже пів року. Тільки в березні завантаженість садових центрів збільшилася на 97%, як порівняти з 2019 роком.
«Кожен день був схожий на державне свято. Це добре, але, безумовно, викликає деякі проблеми, тому що не тільки англійські садові центри переживають бум, але й всюди в Європі, тому виникають проблеми з поставками», — сказав помічник менеджера Highfield Garden World.
Виконавчий директор Асоціації садових центрів додав, що зараз до них їдуть контейнери з гномами, садовими меблями та іншими прикрасам, які застрягли кілька тижнів тому в Суецькому каналі.
Зазначимо, нещодавно меблевий гігант Ikea й Асоціація меблів для відпочинку заявили, що поставки садових меблів ускладнені через одночасно високий попит і проблеми з доставкою.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину в південній частині Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство в каналі зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Уранці 29 березня Ever Given зняли з мілини, під вечір того ж дня рух Суецьким каналом розблокували, а контейнеровоз відправили на техогляд у район Великого Гіркого озера.
- Наразі судно Ever Given разом із контейнерами на борту перебуває під арештом. Судно відпустять, коли адміністрації каналу виплатять компенсацію — $900 мільйонів.