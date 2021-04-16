Британія зіштовхнулася з дефіцитом садових гномів через пандемію та блокування Суецького каналу

Садових прикрас не вистачає, зокрема, через важкодоступність сировини та величезний попит. Магазини шукають усіх, хто може постачати їм гномів, звʼязуються з виробниками по всій Європі та навіть у Китаї. Фігурок немає вже пів року. Тільки в березні завантаженість садових центрів збільшилася на 97%, як порівняти з 2019 роком.

У Великій Британії зіштовхнулися з дефіцитом садових гномів через обмеження поставок, повʼязаних з пандемією та блокуванням Суецького каналу наприкінці березня .

«Кожен день був схожий на державне свято. Це добре, але, безумовно, викликає деякі проблеми, тому що не тільки англійські садові центри переживають бум, але й всюди в Європі, тому виникають проблеми з поставками», — сказав помічник менеджера Highfield Garden World.

Виконавчий директор Асоціації садових центрів додав, що зараз до них їдуть контейнери з гномами, садовими меблями та іншими прикрасам, які застрягли кілька тижнів тому в Суецькому каналі.