Великобритания столкнулась с дефицитом садовых гномов из-за пандемии и блокировки Суэцкого канала

Садовых украшений не хватает, в частности, из-за труднодоступности сырья и огромного спроса. Магазины ищут всех, кто может поставлять им гномов, связываются с производителями по всей Европе и даже в Китае. Фигурок нет уже полгода. Только в марте загруженность садовых центров увеличилась на 97% по сравнению с 2019 годом.

В Великобритании столкнулись с дефицитом садовых гномов из-за ограничений поставок, связанных с пандемией и блокировкой Суэцкого канала в конце марта .

«Каждый день был похож на государственный праздник. Это хорошо, но, безусловно, есть некоторые проблемы, потому что не только английские садовые центры переживают бум, но и повсюду в Европе, поэтому и возникают проблемы с поставками», — сказал помощник менеджера Highfield Garden World.

Исполнительный директор Ассоциации садовых центров добавил, что сейчас к ним едут контейнеры с гномами, садовой мебелью и другими украшениям, которые застряли несколько недель назад в Суэцком канале.