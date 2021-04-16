Великобритания столкнулась с дефицитом садовых гномов из-за пандемии и блокировки Суэцкого канала

В Великобритании столкнулись с дефицитом садовых гномов из-за ограничений поставок, связанных с пандемией и блокировкой Суэцкого канала в конце марта.
Об этом сообщает BBC.
Садовых украшений не хватает, в частности, из-за труднодоступности сырья и огромного спроса. Магазины ищут всех, кто может поставлять им гномов, связываются с производителями по всей Европе и даже в Китае. Фигурок нет уже полгода. Только в марте загруженность садовых центров увеличилась на 97% по сравнению с 2019 годом.
«Каждый день был похож на государственный праздник. Это хорошо, но, безусловно, есть некоторые проблемы, потому что не только английские садовые центры переживают бум, но и повсюду в Европе, поэтому и возникают проблемы с поставками», — сказал помощник менеджера Highfield Garden World.
Исполнительный директор Ассоциации садовых центров добавил, что сейчас к ним едут контейнеры с гномами, садовой мебелью и другими украшениям, которые застряли несколько недель назад в Суэцком канале.
Отметим, недавно мебельный гигант Ikea и Ассоциация мебели для отдыха заявили, что поставки садовой мебели усложняются из-за высокого спроса и проблем с доставкой.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Утром 29 марта Ever Given сняли с мели, под вечер того же дня движение в Суэцком канале разблокировали, а контейнеровоз отправили на техосмотр в район Большого Горького озера.
- Сейчас судно Ever Given вместе с контейнерами на борту находится под арестом. Судно отпустят, когда администрации канала выплатят компенсацию — $900 миллионов.