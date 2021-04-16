У фінал конкурсу на голову «Суспільного» вийшли четверо кандидатів. Серед них Чернотицький

До участі у другому етапі відбору допущені Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Андрій Шаповалов і головний претендент на посаду — Микола Чернотицький, у якого є підтримка попереднього очільника Зураба Аласанії.

Про це повідомляється на сайті НСТУ.

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України оголосила чотирьох кандидатів, які пройшли до другого туру конкурсу на посаду голови правління .

Наглядова рада голосувала за кожного кандидата окремо. Для проходження до другого туру кожному з 13 кандидатів досить було набрати 4 голоси за. Таку кількість отримали тільки четверо претендентів.

19 квітня відбудуться вільні онлайн-дебати кандидатів (з 11:00 до 14:50), а 27 квітня наглядова рада голосуватиме за голову правління НСТУ.