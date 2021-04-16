У фінал конкурсу на голову «Суспільного» вийшли четверо кандидатів. Серед них Чернотицький

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України оголосила чотирьох кандидатів, які пройшли до другого туру конкурсу на посаду голови правління.
Про це повідомляється на сайті НСТУ.
До участі у другому етапі відбору допущені Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Андрій Шаповалов і головний претендент на посаду — Микола Чернотицький, у якого є підтримка попереднього очільника Зураба Аласанії.
Наглядова рада голосувала за кожного кандидата окремо. Для проходження до другого туру кожному з 13 кандидатів досить було набрати 4 голоси за. Таку кількість отримали тільки четверо претендентів.
19 квітня відбудуться вільні онлайн-дебати кандидатів (з 11:00 до 14:50), а 27 квітня наглядова рада голосуватиме за голову правління НСТУ.
- Наглядова рада оголосила конкурс на посаду голови правління НСТУ 2 березня. Наступного дня було оприлюднено умови проведення конкурсу. До 1 квітня (16:00) включно приймали пакет документів, серед яких повинна бути власна програма розвитку компанії, що має базуватися на місії, основних напрямах діяльності та стратегії НСТУ.
- Сам конкурс планують провести до 1 травня, а нового голову НСТУ оберуть на чотири роки. До 1 січня 2022 року його посадовий оклад становитиме 118 тисяч гривень.
- Повноваження Зураба Аласанії, який очолює НСТУ з квітня 2017 року, завершуються 13 травня.