В финал конкурса на главу «Суспільного» вышли четыре кандидата. Среди них Чернотицкий

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины объявил четырех кандидатов, которые прошли во второй тур конкурса на должность главы правления.
Об этом сообщается на сайте НОТУ.
К участию во втором этапе отбора допущены Виталий Докаленко, Оксана Цибуля, Андрей Шаповалов и главный претендент на должность — Николай Чернотицкий, у которого есть поддержка предыдущего главы Зураба Аласании.
Набсовет голосовал за каждого кандидата отдельно. Для прохождения во второй тур каждому из 13 кандидатов достаточно было набрать 4 голоса за. Такое количество получили только четверо.
19 апреля состоятся свободные онлайн-дебаты кандидатов (с 11:00 до 14:50), а 27 апреля набсовет будет голосовать за председателя правления НОТУ.
- Наблюдательный совет объявил конкурс на должность председателя правления НОТУ 2 марта. На следующий день обнародовали условия проведения конкурса. До 1 апреля (16:00) включительно принимали пакет документов — среди которых должна быть собственная программа развития компании, базирующаяся на миссии, основных направлениях деятельности и стратегии НОТУ.
- Сам конкурс планируют провести до 1 мая, а нового председателя НОТУ изберут на четыре года. До 1 января 2022 года его должностной оклад составит 118 тысяч гривен.
- Полномочия Зураба Аласании, который возглавляет НОТУ с апреля 2017 года, завершаются 13 мая.