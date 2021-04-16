В финал конкурса на главу «Суспільного» вышли четыре кандидата. Среди них Чернотицкий

К участию во втором этапе отбора допущены Виталий Докаленко, Оксана Цибуля, Андрей Шаповалов и главный претендент на должность — Николай Чернотицкий, у которого есть поддержка предыдущего главы Зураба Аласании.

Об этом сообщается на сайте НОТУ.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины объявил четырех кандидатов, которые прошли во второй тур конкурса на должность главы правления .

Набсовет голосовал за каждого кандидата отдельно. Для прохождения во второй тур каждому из 13 кандидатов достаточно было набрать 4 голоса за. Такое количество получили только четверо.

19 апреля состоятся свободные онлайн-дебаты кандидатов (с 11:00 до 14:50), а 27 апреля набсовет будет голосовать за председателя правления НОТУ.