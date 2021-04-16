Мережа «Сільпо» виставила на продаж як NFT-токен гречаний багет та яйця, а «Телебачення Торонто» вже продало свій мем

Мережа супермаркетів «Сільпо» виставила на продаж як NFT-токен цифрові зображення декількох продуктів, зокрема гречаного багету та просекко.

Роботи зʼявилися на онлайн-платформі Open Sea 16 квітня.

На акціон виставили зображення гречаного багету, фермерської буррати, яєць, цукеркок від «Власної кондитерської» та просекко.

«Останні місяці весь світ обговорює криптоарт. […] Продають у криптомистецтві навіть не сам малюнок, а такий собі NFT-токен, що робить його незамінним, а покупця — унікальним власником. Ми в «Сільпо» вирішили, що наш гречаний багет теж заслуговує бути увічненим у цифровому мистецтві. Тепер будь-хто може купити наші найзірковіші продукти в їхньому цифровому вигляді», — написали в мережі.

Тим часом «Телебачення Торонто» вже продало свій перший NFT-токен за понад $2,5 тисячі — це мем «Жуй сраку». Аукціон тривав два тижні.

У «Телебаченні Торонто» називають цю подію «гарним початком для вітчизняного NFT-ринку» і додають, що власник вже отримав цифрову копію мема.