Сеть «Сильпо» выставила на продажу как NFT-токен гречневый багет и яйца, а «Телебачення Торонто» уже продало свой мем

Сеть супермаркетов «Сильпо» выставила на продажу как NFT-токен цифровые изображения нескольких продуктов, в частности гречневого багета и просекко.
Работы появились на онлайн-платформе Open Sea 16 апреля.
На аукцион выставили изображения гречневого багета, фермерской бурраты, яиц, конфет от «Собственной кондитерской» и просекко.
«Последние месяцы весь мир обсуждает криптоарт. [...] Продают в криптоискусстве даже не сам рисунок, а некий NFT-токен, что делает его незаменимым, а покупателя — уникальным владельцем. Мы в «Сильпо» решили, что наш гречневый багет тоже заслуживает быть увековеченным в цифровом искусстве. Теперь любой желающий может купить наши звездные продукты в их цифровом виде», — написали в сети.
Между тем «Телебачення Торонто» уже продало свой первый NFT-токен за более чем $2,5 тысячи — это мем «Жуй сраку». Аукцион длился две недели.
В «Телебаченні Торонто» называют это событие «хорошим началом для отечественного NFT-рынка» и добавляют, что владелец уже получил цифровую копию мема.
- Рынок NFT начал резко расти в 2021 году. С помощью таких токенов права на свое творчество продают рок-звезды, ютуберы и художники — и зарабатывают на этом миллионы.
- Художник Beeple продал цифровой коллаж как NFT-токен за $69 миллионов, установив рекорд. Глава Twitter продал свой первый твит за более чем $2,9 миллиона. Также NFТ-токен продает Илон Маск и журнал Time, который выставил на аукцион три обложки.
- Гендиректор блокчейн-компании Tron купил картину Пабло Пикассо за $20 миллионов. Он планирует превратить работу в NFT-токен.