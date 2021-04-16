Сеть «Сильпо» выставила на продажу как NFT-токен гречневый багет и яйца, а «Телебачення Торонто» уже продало свой мем

Сеть супермаркетов «Сильпо» выставила на продажу как NFT-токен цифровые изображения нескольких продуктов, в частности гречневого багета и просекко.

Работы появились на онлайн-платформе Open Sea 16 апреля.

На аукцион выставили изображения гречневого багета, фермерской бурраты, яиц, конфет от «Собственной кондитерской» и просекко.

«Последние месяцы весь мир обсуждает криптоарт. [...] Продают в криптоискусстве даже не сам рисунок, а некий NFT-токен, что делает его незаменимым, а покупателя — уникальным владельцем. Мы в «Сильпо» решили, что наш гречневый багет тоже заслуживает быть увековеченным в цифровом искусстве. Теперь любой желающий может купить наши звездные продукты в их цифровом виде», — написали в сети.

Между тем «Телебачення Торонто» уже продало свой первый NFT-токен за более чем $2,5 тысячи — это мем «Жуй сраку». Аукцион длился две недели.

В «Телебаченні Торонто» называют это событие «хорошим началом для отечественного NFT-рынка» и добавляют, что владелец уже получил цифровую копию мема.