Мер Києва Кличко заявив, що гарячу воду почнуть відключати після 4 травня

У Києві на місяць відтермінували початок гідравлічних випробувань на тепломережах — відключати гарячу воду розпочнуть після 4 травня. Про це столичний мер Віталій Кличко повідомив у Facebook.

Зазвичай випробування розпочинали відразу після завершення опалювального сезону. Цього року опалення почали відключати 12 квітня і вже завершили (від подачі тепла відключили всі житлові будинки). Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками закладів, враховуючи режим їхньої роботи в період локдауну.