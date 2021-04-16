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Мэр Киева Кличко заявил, что горячую воду начнут отключать после 4 мая

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Мэр Киева Кличко заявил, что горячую воду начнут отключать после 4 мая

Юлия Вебер / «Бабель»

В Киеве на месяц откладывают начало гидравлических испытаний теплосетей — отключать горячую воду начнут после 4 мая. Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в Facebook.

Обычно испытания начинали сразу после завершения отопительного сезона. В этом году отопление начали отключать 12 апреля и уже завершили (от подачи тепла отключили все жилые дома). Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна.

Кличко объяснил, что этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, что повреждает сети, но местной власти удалось снизить уровень аварийности на 15%. Кроме того, за последние 2 года обновили 270 км трубопроводов.