Мэр Киева Кличко заявил, что горячую воду начнут отключать после 4 мая

В Киеве на месяц откладывают начало гидравлических испытаний теплосетей — отключать горячую воду начнут после 4 мая. Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в Facebook.
Обычно испытания начинали сразу после завершения отопительного сезона. В этом году отопление начали отключать 12 апреля и уже завершили (от подачи тепла отключили все жилые дома). Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна.
Кличко объяснил, что этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, что повреждает сети, но местной власти удалось снизить уровень аварийности на 15%. Кроме того, за последние 2 года обновили 270 км трубопроводов.
- В январе мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не будут менять до конца текущего отопительного сезона.
- В прошлом году столичная власть завершила сезон досрочно. Решение отключить отопление до 15 апреля приняли из-за теплой погоды, пандемии коронавируса и финансовых нагрузок.