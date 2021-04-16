Мэр Киева Кличко заявил, что горячую воду начнут отключать после 4 мая

В Киеве на месяц откладывают начало гидравлических испытаний теплосетей — отключать горячую воду начнут после 4 мая. Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в Facebook.

Обычно испытания начинали сразу после завершения отопительного сезона. В этом году отопление начали отключать 12 апреля и уже завершили (от подачи тепла отключили все жилые дома). Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна.