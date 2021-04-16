У США школярі через Snapchat «торгували» темношкірими однокласниками

В американському місті Аледо (штат Техас) старшокласники місцевої школи через соцмережу Snapchat «продавали» своїх темношкірих однокласників.

Про це пише «BBC Україна».

Школярі створили групу під назвою «Работоргівля» і призначали в ній ціну однокласникам. Одного з них оцінили в $100, а за іншого давали $1. Група при цьому змінювала назву на «Ферму», а потім на «Аукціон».

Яким чином старшокласників викрили на «работоргівлі» — невідомо. Поліція міста почала розслідування інциденту, заявивши, що «в окрузі немає місця расизму». Директор шкільного кампуса Даніел Анслі повідомила, що школярі притягнуті до дисциплінарного покарання за «кібербулінг на расовому підґрунті».