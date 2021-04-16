В США школьники через Snapchat «торговали» темнокожими одноклассниками

В американском городе Аледо (штат Техас) старшеклассники местной школы через соцсеть Snapchat «продавали» своих темнокожих одноклассников.
Об этом пишет «BBC Украина».
Школьники создали группу под названием «Работорговля» и назначали в ней цену одноклассникам. Одного из них оценили в $100, а за другого давали $1. Группа при этом меняла название на «Ферму», а потом на «Аукцион».
Каким образом старшеклассников уличили в «работорговле» — неизвестно. Полиция города начала расследование инцидента, заявив, что «в округе нет места расизму». Директор школьного кампуса Даниэл Ансли сообщила, что школьников привлекли к дисциплинарному взысканию за «кибербуллинг на расовой почве».
Родители потерпевших и правозащитники были возмущены этим заявлением. Они требуют признать факт открытого расизма. «Это не киберзапугивание, а расизм, и надо называть вещи своими именами. Кем они себя считают?» — возмутилась одна из матерей.
Правозащитникам пострадавшие дети рассказали, что не раз сталкивались с дискриминацией в школе.
Сколько старшеклассников состояло в группе и какое именно они понесли наказание — неизвестно, поскольку в полиции и школе ссылаются на защиту персональных данных.