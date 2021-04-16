В США школьники через Snapchat «торговали» темнокожими одноклассниками

В американском городе Аледо (штат Техас) старшеклассники местной школы через соцсеть Snapchat «продавали» своих темнокожих одноклассников.

Об этом пишет «BBC Украина».

Школьники создали группу под названием «Работорговля» и назначали в ней цену одноклассникам. Одного из них оценили в $100, а за другого давали $1. Группа при этом меняла название на «Ферму», а потом на «Аукцион».

Каким образом старшеклассников уличили в «работорговле» — неизвестно. Полиция города начала расследование инцидента, заявив, что «в округе нет места расизму». Директор школьного кампуса Даниэл Ансли сообщила, что школьников привлекли к дисциплинарному взысканию за «кибербуллинг на расовой почве».