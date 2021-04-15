У Росії заарештували журналістів студентського видання DOXA. Їм інкримінують залучення неповнолітніх до протестів

У Росії чотирьох редакторів студентського журналу DOXA відправили під фактичний домашній арешт із забороною зв’язку з будь-ким, крім адвокатів. Армену Арамяну, Аллі Гутніковій, Володимиру Метьолкіну та Наталії Тишкевич інкримінують «залучення неповнолітніх до небезпечної діяльності» після того, як журналісти зробили сюжет про боротьбу з політичними погрозами в навчальних закладах.

Про це пише Deutsche Welle.

У січні редакція випустила відеоролик із закликами не боятися погроз викладачів та представників адміністрації університетів, оскільки в період протестів через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального студенти часто скаржилися на погрози відрахування за участь в акціях.

Журналісти видалили цей сюжет на вимогу Роскомнагляду, однак пізніше проти них відкрили провадження. За даними «лінгвістичної експертизи», сюжет закликає виходити на несанкціоновані заходи, однак про звернення конкретно до неповнолітніх не йдеться.

Стаття, за якою судять співробітників DOXA, не передбачає домашнього арешту, однак суд знайшов інше рішення — усім чотирьом журналістам протягом двох місяців заборонено робити певні речі. Зокрема, виходити з дому з 00:00 до 23:59, тобто фактично взагалі, а також користуватися інтернетом. За повідомленням BBC, членам редакції також заборонено користуватися іншими засобами звʼязку та спілкуватися з будь-ким, окрім адвокатів без дозволу слідчого.

На думку суду, такі обмеження необхідні, оскільки підозрювані можуть чинити тиск на свідків, хоча наразі у справі свідків немає.

Як пише РБК, раніше DOXA був студентською організацією у Вищій школі економіки, однак у 2019 році журнал позбавили цього статусу за «підрив репутації навчального закладу» деякими публікаціями. Більша частина співробітників DOXA — студенти або аспіранти ВШЕ. Вони вважають, що позбавлення статусу студентської організації повʼязано з посиленням впливу влади в адміністрації університету.

Сьогодні DOXA опублікував розслідування зв’язків керівництва вищих навчальних закладів Росії із правлячою партією. За висновками журналу, абсолютна більшість ректорів — 74% — пов’язані з владою, і 47% — конкретно з «Єдиною Росією».

Серед інших керівників російських університетів 24% були депутатами, 2% — силовиками, 14% мали статус довірених осіб президента Володимира Путіна або мера Москви Сергія Собяніна.