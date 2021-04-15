В России арестовали журналистов студенческого издания DOXA. Им инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в протесты

В России четверых редакторов студенческого журнала DOXA отправили под фактический домашний арест с запретом связи с кем-либо, кроме адвокатов. Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич инкриминируют «вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность» после того, как журналисты сделали сюжет о борьбе с политическими угрозами в учебных заведениях.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В январе редакция выпустила видеоролик с призывами не бояться угроз преподавателей и представителей администрации университетов, поскольку в период протестов из-за заключения оппозиционера Алексея Навального студенты часто жаловались на угрозы отчисления за участие в акциях.

Журналисты удалили этот сюжет по требованию Роскомнадзора, однако позже против них открыли дело. По данным «лингвистической экспертизы», сюжет призывает выходить на несанкционированные мероприятия, однако об обращении непосредственно к несовершеннолетним речи не идет.

Статья, по которой судят сотрудников DOXA, не предусматривает домашнего ареста, однако суд нашел другое решение — всем четверым журналистам в течение двух месяцев запрещено делать определенные вещи. В частности, выходить из дома с 00:00 до 23:59, то есть фактически вообще, а также пользоваться интернетом. По сообщению BBC, членам редакции также запрещено пользоваться другими средствами связи и общаться с кем-либо, кроме адвокатов, без разрешения следователя.

По мнению суда, такие ограничения необходимы, поскольку подозреваемые могут оказать давление на свидетелей, хотя пока что в деле свидетелей нет.

Как пишет РБК, ранее DOXA был студенческой организацией в Высшей школе экономики, однако в 2019 году журнал лишили этого статуса за «подрыв репутации учебного заведения» некоторыми публикациями. Большая часть сотрудников DOXA — студенты или аспиранты ВШЭ. Они уверены, что лишение статуса студенческой организации связано с распространением влияния власти в администрации университета.

Сегодня DOXA опубликовал расследование связей руководства высших учебных заведений России с правящей партией. По заключению журнала, абсолютное большинство ректоров — 74% — связаны с властью, и 47% — конкретно с «Единой Россией».

Среди других руководителей российских университетов 24% были депутатами, 2% — силовиками, 14% имели статус доверенных лиц президента Владимира Путина или мэра Москвы Сергея Собянина.