Рада дозволила брати декретну відпустку татам

Верховна Рада дозволила чоловікам брати декретну відпустку для догляду за дитиною.
За відповідний законопроєкт в цілому проголосували 269 нардепів.
Як зазначила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, таким чином права жінок і чоловіків на декретну відпустку прирівнялися.
«Законом також створюється новий вид відпустки — одноразова при народженні дитини, на 14 днів. Вона оплачуватиметься за кошти роботодавця», — розповіла вона.
Батьки також отримують право на скорочений робочий час, якщо у них є діти до 14 років і діти з інвалідністю.
- У грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який дозволяє їм жити в названих сімʼях після 18 років.