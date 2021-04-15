Рада дозволила брати декретну відпустку татам

Верховна Рада дозволила чоловікам брати декретну відпустку для догляду за дитиною.

За відповідний законопроєкт в цілому проголосували 269 нардепів.

Як зазначила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, таким чином права жінок і чоловіків на декретну відпустку прирівнялися.

«Законом також створюється новий вид відпустки — одноразова при народженні дитини, на 14 днів. Вона оплачуватиметься за кошти роботодавця», — розповіла вона.

Батьки також отримують право на скорочений робочий час, якщо у них є діти до 14 років і діти з інвалідністю.