Рада разрешила брать декретный отпуск отцам

Верховная Рада разрешила мужчинам брать декретный отпуск по уходу за ребенком.
За соответствующий законопроект в целом проголосовали 269 нардепов.
Как отметила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, таким образом права женщин и мужчин на декретный отпуск сравнялись.
«Законом также создается новый вид отпуска — одноразовый при рождении ребенка, на 14 дней. Он будет оплачиваться за счет работодателя», — рассказала она.
Родители также получают право на сокращенное рабочее время, если у них есть дети до 14 лет и дети с инвалидностью.
- В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, который позволяет им жить в приемных семьях после 18 лет.