Центр громадського здоровʼя: В Україні 1,2 тисячі людей повторно захворіли на коронавірус

В Україні зафіксували понад 1,2 тисячі випадків повторного захворювання на COVID-19.

Про це під час пресконференції заявив гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина, передає «Радіо Свобода».

Він пояснив, що цю інформацію центр отримує через запити до лабораторій, востаннє таку інформацію запрошували три тижні тому. За словами Родини, те, що людина перехворіла на COVID-19, не означає отримання пожиттєвого імунітету.