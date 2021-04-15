Центр общественного здоровья: В Украине 1,2 тысячи человек повторно заболели коронавирусом

В Украине зафиксировали более 1,2 тысячи случаев повторного заболевания COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает «Радио Свобода».

Он пояснил, что эту информацию центр получает через запросы в лаборатории, в последний раз такую информацию запрашивали три недели назад. По словам Родины, то, что человек переболел COVID-19, не означает получения пожизненного иммунитета.