Мінветеранів ініціює створення Українського ветеранського фонду. Він допомагатиме стартапам та проєктам ветеранів

Міністерство у справах ветеранів винесло на обговорення проєкт створення Українського ветеранського фонду.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Фонд має стати бюджетною установою, яка надаватиме підтримку проєктам, стартапам, іншим ініціативам ветеранів війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих.

За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, утворення Українського ветеранського фонду допоможе залучити фінансові та матеріальні ресурси для реалізації програм і проєктів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного і психічного здоров’я, підвищення професійного і освітнього рівня ветеранів та ведення підприємницької діяльності.

У міністерстві зазначають, що неупередженість ухвалення рішень, прозорість та публічність діяльності, а також контроль й аудит з боку міжнародних та вітчизняних донорів мають забезпечити довіру до Фонду.

Фонд буде неприбутковою організацією, яка фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків урядів, агентств та установ іноземних країн, міжнародних фінансових та інших організацій, цільових грантів, а також коштів інших донорів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених законодавством України.

Керувати Фондом буде наглядова рада та дирекція. До складу наглядової ради, яка є вищим керівним органом фонду, входитимуть 9 осіб — по три представники від Мінветеранів, від громадських об’єднань ветеранів та членів їх сімей, та від міжнародних та інших донорів, які співпрацюють з Мінветеранів та Фондом. Вони обиратимуться на строк у 3 роки та не зможуть обіймати посаду понад два строки поспіль.