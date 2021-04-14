Минветеранов инициирует создание Украинского ветеранского фонда. Он будет помогать стартапам и проектам ветеранов

Министерство по делам ветеранов вынесло на обсуждение проект создания Украинского ветеранского фонда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фонд должен стать бюджетным учреждением, которое будет поддерживать проекты, стартапы, другие инициативы ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей погибших.

По словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, создание Украинского ветеранского фонда поможет привлечь финансовые и материальные ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня ветеранов и ведение предпринимательской деятельности.

В министерстве отмечают, что беспристрастность принятия решений, прозрачность и публичность деятельности, а также контроль и аудит со стороны международных и отечественных доноров должны обеспечить доверие к фонду.

Фонд будет неприбыльной организацией, которая будет финансироваться за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов правительств, агентств и учреждений иностранных государств, международных финансовых и других организаций, целевых грантов, а также средств других доноров, благотворительных взносов, других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Управлять Фондом будет наблюдательный совет и дирекция. В состав наблюдательного совета будут входить 9 человек — по три представителя от Минветеранов, от общественных объединений ветеранов и членов их семей, и от международных и других доноров, сотрудничающих с Минветеранов и Фондом. Они будут избираться на срок в 3 года и не могут занимать должность более двух сроков подряд.