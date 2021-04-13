СБУ і Нацполіція обшукують офіси та павільйони ВДНГ — підозрюють керівництво у зловживанні становищем

Співробітники Служби безпеки України і Національної поліції проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання керівництва установи. Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.

Обшуки проводять за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК — зловживання владою або службовим становищем.

У самому Національному комплексі уточнюють, що слідчі підозрюють керівництво ВДНГ в особі генерального директора Євгенія Мушкіна у зловживанні власним службовим становищем й отриманні хабара за передачу в оренду державного майна.