СБУ и Нацполиция обыскивают офисы и павильоны ВДНХ — подозревают руководство в злоупотреблении положением

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства руководства учреждения. Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.
Обыски проводят по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением.
В самом Национальном комплексе уточняют, что следователи подозревают руководство ВДНХ в лице генерального директора Евгения Мушкина в злоупотреблении собственным служебным положением и получении взятки за передачу в аренду государственного имущества.
Сам же Мушкин в Facebook сообщил, что обыски проходят и у него в квартире, и назвал это «беспределом».
«Думаю, что многим будет намного проще, если получится устранить такого романтика, как я, и поставить на мое место какого-то беспринципного и «открытого к предложениям» чиновника. Который будет закрывать глаза на попытки построить ТРЦ прямо на парковке «Экспоцентра» или на рейдерские захваты скверов внутри комплекса. Поэтому прямо сейчас в офисе ВДНГ, павильонах и у меня дома люди в форме изымают документы и арестовывают оборудование», — добавил Мушкин.
Отдельно в «Экспоцентре» отмечают, что в прошлую пятницу, 9 апреля, закрыли все налоговые обязательства перед государством, которые накапливались в течение 12 лет — заплатив около 40 миллионов гривен в государственную казну. Отмечается, что сейчас налоговый долг ВДНХ равен 0 гривен.