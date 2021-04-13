СБУ и Нацполиция обыскивают офисы и павильоны ВДНХ — подозревают руководство в злоупотреблении положением

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства руководства учреждения. Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.

Обыски проводят по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением.

В самом Национальном комплексе уточняют, что следователи подозревают руководство ВДНХ в лице генерального директора Евгения Мушкина в злоупотреблении собственным служебным положением и получении взятки за передачу в аренду государственного имущества.