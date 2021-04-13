Рада дозволила цьогорічним випускникам 11 класів складати ДПА за бажанням

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який цього року (через пандемію) дозволяє учням 11-х класів за бажанням скласти державну підсумкову атестацію. Про це йдеться на сайті парламенту й у заяві Міністерства освіти.
Голова комітету Ради з питань освіти, науки Сергій Бабак пояснив: якщо випускника задовольняють річні оцінки, він може не проходити ДПА. Якщо ні, або якщо випускник планує вступати до університету — проходить ДПА, зокрема, у формі ЗНО.
Це дозволить знизити навантаження на пункти тестування приблизно на 15—18%, а відтак зменшити ризики для здоров’я дітей і працівників центрів під час проведення ЗНО.
Аналогічний закон діяв і щодо минулорічних випускників. Тоді випускники, які не бажали проходити ДПА, отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту і додатки до них із записом «звільнений(а)». А ті, кому потрібна була підсумкова атестація, могли пройти її у форматі ЗНО або у закладі освіти.
Учні, які претендують на золоту або срібну медаль, мали право отримати такі медалі без проходження ДПА.
- У Міносвіти запропонували запровадити платне ЗНО з додаткових предметів. Наразі кожен учасник ЗНО може обрати для проходження тестування не більше пʼяти предметів — це оплачує МОН. Понад пʼять предметів пропонують складати власним коштом.