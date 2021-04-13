Рада дозволила цьогорічним випускникам 11 класів складати ДПА за бажанням

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який цього року (через пандемію) дозволяє учням 11-х класів за бажанням скласти державну підсумкову атестацію. Про це йдеться на сайті парламенту й у заяві Міністерства освіти.

Голова комітету Ради з питань освіти, науки Сергій Бабак пояснив: якщо випускника задовольняють річні оцінки, він може не проходити ДПА. Якщо ні, або якщо випускник планує вступати до університету — проходить ДПА, зокрема, у формі ЗНО.

Це дозволить знизити навантаження на пункти тестування приблизно на 15—18%, а відтак зменшити ризики для здоров’я дітей і працівників центрів під час проведення ЗНО.