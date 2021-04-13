Рада разрешила выпускникам 11 классов сдавать ГИА по желанию

Верховная Рада приняла законопроект, который в этом году (из-за пандемии) позволяет учащимся 11-х классов по желанию сдавать государственную итоговую аттестацию. Об этом говорится на сайте парламента и в заявлении Министерства образования.

Глава комитета Рады по вопросам образования, науки Сергей Бабак объяснил: если выпускника удовлетворяют годовые оценки, он может не сдавать ГИА. Если нет или если выпускник планирует поступать в университет — сдает ГИА, в частности, в формате ВНО.

Это позволит снизить нагрузку на пункты тестирования примерно на 15—18%, а затем уменьшить риски для здоровья детей и работников центров во время проведения ВНО.