Рада разрешила выпускникам 11 классов сдавать ГИА по желанию

Верховная Рада приняла законопроект, который в этом году (из-за пандемии) позволяет учащимся 11-х классов по желанию сдавать государственную итоговую аттестацию. Об этом говорится на сайте парламента и в заявлении Министерства образования.
Глава комитета Рады по вопросам образования, науки Сергей Бабак объяснил: если выпускника удовлетворяют годовые оценки, он может не сдавать ГИА. Если нет или если выпускник планирует поступать в университет — сдает ГИА, в частности, в формате ВНО.
Это позволит снизить нагрузку на пункты тестирования примерно на 15—18%, а затем уменьшить риски для здоровья детей и работников центров во время проведения ВНО.
Аналогичный закон действовал и в отношении прошлогодних выпускников. Тогда выпускники, которые не желали проходить ГИА, получили свидетельства о среднем образовании и приложения к ним с записью «освобожден (а)». А те, кому нужна была итоговая аттестация, могли пройти ее в формате ВНО или в учебном заведении.
Ученики, которые претендуют на золотую или серебряную медаль, имели право получить такие медали без прохождения ГИА.
- В Минобразования предложили ввести платное ВНО по дополнительным предметам. Сейчас каждый участник ВНО может выбрать для прохождения тестирования не более пяти предметов — это оплачивает МОН. Более пяти предметов предлагают сдавать за свой счет.