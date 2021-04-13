Міністр охорони здоровʼя Австрії подав у відставку. Йому вже знайшли заміну

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер оголосив про свою відставку.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 13 квітня.
«Сьогодні я оголошую про свій відхід з федерального уряду. Під час пандемії вам потрібен 100-відсотковий міністр охорони здоровʼя. Наразі це не про мене», — заявив він.
За словами Аншобера, він передасть справи своєму наступнику в найближчі кілька днів і за декілька тижнів «буде повністю здоровим».
Як уточнив уже колишній міністр у коментарі ЗМІ, останнім часом у нього були проблеми з артеріальним тиском, через що він нещодавно двічі брав лікарняні.
«Я взявся за дуже приємну та складну роботу 15 місяців тому. Таке враження, що минуло не 15 місяців, а 15 років», — цитує Аншобера Reuters.
Зі свого боку віцеканцлер Австрії Вернер Коглер подякував Аншоберу за відданість роботі.
Зазначимо, наступником Аншобера став лікар Вольфганг Мюкштейн. Офіційно його представлять у понеділок, 19 квітня.
«Я хотів би допомогти переконатись, що ми всі разом якнайкраще пройдемо пандемію», — сказав він на пресконференції.
- Через новий спалах коронавірусу у трьох федеральних землях (Відень, Нижня Австрія та Бургенланд) з кінця березня посилили карантин, а з 7 квітня у непродовольчі магазини будуть пускати тільки з негативним результатом тесту на коронавірус.