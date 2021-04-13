Министр здравоохранения Австрии подал в отставку. Ему уже нашли замену

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер объявил о своей отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 13 апреля.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из федерального правительства. Во время пандемии вам нужен 100-процентный министр здравоохранения. Сейчас это не обо мне», — заявил он.

По словам Аншобера, он передаст дела своему преемнику в ближайшие несколько дней и через несколько недель «будет полностью здоров».

Как уточнил уже бывший министр в комментарии СМИ, в последнее время у него были проблемы с артериальным давлением, из-за чего он недавно дважды брал больничный.

«Я взялся за очень приятную и сложную работу 15 месяцев назад. Такое впечатление, что прошло не 15 месяцев, а 15 лет», — цитирует Аншобера Reuters.

Со своей стороны вице-канцлер Австрии Вернер Коглер поблагодарил Аншобера за преданность работе.

Отметим, преемником Аншобера стал врач Вольфганг Мюкштейн. Официально его представят в понедельник, 19 апреля.

«Я хотел бы помочь убедиться, что мы все вместе как можно лучше пройдем пандемию», — сказал он на пресс-конференции.