Министр здравоохранения Австрии подал в отставку. Ему уже нашли замену

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер объявил о своей отставке.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 13 апреля.
«Сегодня я объявляю о своем уходе из федерального правительства. Во время пандемии вам нужен 100-процентный министр здравоохранения. Сейчас это не обо мне», — заявил он.
По словам Аншобера, он передаст дела своему преемнику в ближайшие несколько дней и через несколько недель «будет полностью здоров».
Как уточнил уже бывший министр в комментарии СМИ, в последнее время у него были проблемы с артериальным давлением, из-за чего он недавно дважды брал больничный.
«Я взялся за очень приятную и сложную работу 15 месяцев назад. Такое впечатление, что прошло не 15 месяцев, а 15 лет», — цитирует Аншобера Reuters.
Со своей стороны вице-канцлер Австрии Вернер Коглер поблагодарил Аншобера за преданность работе.
Отметим, преемником Аншобера стал врач Вольфганг Мюкштейн. Официально его представят в понедельник, 19 апреля.
«Я хотел бы помочь убедиться, что мы все вместе как можно лучше пройдем пандемию», — сказал он на пресс-конференции.
- Из-за новой вспышки коронавируса в трех федеральных землях (Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд) с конца марта усилили карантин, а с 7 апреля в непродовольственные магазины будут пускать только с отрицательным результатом теста на коронавирус.