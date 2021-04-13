Від 3D-турів до освіти бізнесу. Google запустила кампанію для допомоги туризму України

Український офіс Google представив кампанію «Google для туризму», яка повинна допомогти українському турбізнесу в умовах пандемії.
Як зазначено у пресрелізі Google, цей довгостроковий проєкт здійснюється в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, Мінкультури, Мінзахисту навколишнього середовища і Держагентством розвитку туризму.
За словами керівниці відділу маркетингу «Google Україна» Наталії Волкової, «цифрова трансформація та технології можуть допомогти Україні розкрити свій потенціал і сприятимуть відновленню економіки».
Програма допоможе розвинути турбізнес і готельно-ресторанну сферу за рахунок освоєння технологій власниками бізнесу. Для цього підприємці можуть записатися на курс. «Google для туризму» при цьому буде активно використовувати інструменти «Google Мій бізнес» і Google Карти для пошуку клієнтів і залучення до локацій.
Новий проєкт «Автентічні смаки України» став доповненням на сайті «Автентична Україна». Мета проєкту — розвивати внутрішній туризм за рахунок популяризації традицій та страв місцевої кухні. Також на сайті доступні віртуальні 3D-тури традиційними виноробнями і сироварнями.
До того ж Google оцифрувала 16 національних парків у 13 областях. У форматі Street View (прогулянка) на картах можна подивитися:
- парк Голосіївський (Київ);
- Нижньодністровський (Одеська область);
- Нижньодніпровський (Херсонська область);
- Мезинський (Чернігівська область);
- Гетьманський (Сумська область);
- Нижньосульський (Черкаська область);
- Вижницький (Чернівецька область);
- Ужанський (Закарпатська область);
- Гуцульщина (Івано-Франківська область);
- Сколівські Бескиди (Львівська область);
- Зачарований край (Закарпатська область);
- Черемоський (Чернівецька область);
- Верховинський (Івано-Франківська область);
- Карпатський (Івано-Франківська область);
- Дермансько-Острозький (Рівненська область);
- Кременецькі гори (Тернопільська область).
Google також запустила для всіх охочих онлайн-платформу «Нові цифрові можливості з Google» і освітню програму «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн».
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