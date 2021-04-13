Від 3D-турів до освіти бізнесу. Google запустила кампанію для допомоги туризму України

Український офіс Google представив кампанію «Google для туризму», яка повинна допомогти українському турбізнесу в умовах пандемії.

Як зазначено у пресрелізі Google, цей довгостроковий проєкт здійснюється в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, Мінкультури, Мінзахисту навколишнього середовища і Держагентством розвитку туризму.

За словами керівниці відділу маркетингу «Google Україна» Наталії Волкової, «цифрова трансформація та технології можуть допомогти Україні розкрити свій потенціал і сприятимуть відновленню економіки».

Програма допоможе розвинути турбізнес і готельно-ресторанну сферу за рахунок освоєння технологій власниками бізнесу. Для цього підприємці можуть записатися на курс. «Google для туризму» при цьому буде активно використовувати інструменти «Google Мій бізнес» і Google Карти для пошуку клієнтів і залучення до локацій.

Новий проєкт «Автентічні смаки України» став доповненням на сайті «Автентична Україна». Мета проєкту — розвивати внутрішній туризм за рахунок популяризації традицій та страв місцевої кухні. Також на сайті доступні віртуальні 3D-тури традиційними виноробнями і сироварнями.

До того ж Google оцифрувала 16 національних парків у 13 областях. У форматі Street View (прогулянка) на картах можна подивитися:

парк Голосіївський (Київ);

Нижньодністровський (Одеська область);

Нижньодніпровський (Херсонська область);

Мезинський (Чернігівська область);

Гетьманський (Сумська область);

Нижньосульський (Черкаська область);

Вижницький (Чернівецька область);

Ужанський (Закарпатська область);

Гуцульщина (Івано-Франківська область);

Сколівські Бескиди (Львівська область);

Зачарований край (Закарпатська область);

Черемоський (Чернівецька область);

Верховинський (Івано-Франківська область);

Карпатський (Івано-Франківська область);

Дермансько-Острозький (Рівненська область);

Кременецькі гори (Тернопільська область).

Google також запустила для всіх охочих онлайн-платформу «Нові цифрові можливості з Google» і освітню програму «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн».