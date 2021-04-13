От 3D-туров до обучения бизнеса. Google запустила кампанию для помощи туризму Украины

Украинский офис Google представил кампанию «Google для туризма», которая должна помочь украинскому турбизнесу в условиях пандемии.
Как указано в пресс-релизе Google, этот долгосрочный проект осуществляется в партнерстве с Министерством цифровой трансформации, Минкультуры, Минзащиты окружающей среды и Госагентством развития туризма.
По словам руководительницы отдела маркетинга «Google Украина» Натальи Волковой, «цифровая трансформация и технологии могут помочь Украине раскрыть свой потенциал и будут способствовать восстановлению экономики».
Программа поможет развить турбизнес и гостинично-ресторанную сферу за счет освоения технологий владельцами бизнеса. Для этого предприниматели могут записаться на курс. «Google для туризма» при этом будет активно использовать инструменты «Google Мой бизнес» и Google Карты, для поиска клиентов и привлечения к локациям.
Новый проект «Автентичні смаки України» стал дополнением на сайте «Автентична Україна». Цель проекта — развивать внутренний туризм за счет популяризации традиций и блюд местной кухни. Также на сайте доступны виртуальные 3D-туры по традиционным винодельням и сыроварням.
Вдобавок Google оцифровала 16 национальных парков в 13 областях. В формате Street View (прогулка) на картах можно посмотреть:
- парк Голосеевский (Киев);
- Нижнеднестровский (Одесская область);
- Нижнеднепровский (Херсонская область);
- Мезинский (Черниговская область);
- Гетманский (Сумская область);
- Нижнесульский (Черкасская область);
- Выжницкий (Черновицкая область);
- Ужанский (Закарпатская область);
- Гуцульщина (Ивано-Франковская область);
- Сколевские Бескиды (Львовская область);
- Заколдованный край (Закарпатская область);
- Черемошский (Черновицкая область);
- Верховинский (Ивано-Франковская область);
- Карпатский (Ивано-Франковская область);
- Дерманско-Острожский (Ровенская область);
- Кременецкие горы (Тернопольская область).
Google также запустила для всех желающих онлайн-платформу «Новые цифровые возможности с Google» и образовательную программу «Google для туризма: развитие бизнеса онлайн».
- 5 апреля Антимонопольный комитет оштрафовал компанию «Google Украина» на один миллион гривен за непредоставление информации. Google больше года не предоставляла информацию, которая была нужна для расследования.
- В феврале Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о налоге для международных и отечественных компаний, которые предоставляют электронные услуги в Украине. Речь о Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouТube, Google, Viber и других.