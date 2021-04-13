От 3D-туров до обучения бизнеса. Google запустила кампанию для помощи туризму Украины

Украинский офис Google представил кампанию «Google для туризма», которая должна помочь украинскому турбизнесу в условиях пандемии.

Как указано в пресс-релизе Google, этот долгосрочный проект осуществляется в партнерстве с Министерством цифровой трансформации, Минкультуры, Минзащиты окружающей среды и Госагентством развития туризма.

По словам руководительницы отдела маркетинга «Google Украина» Натальи Волковой, «цифровая трансформация и технологии могут помочь Украине раскрыть свой потенциал и будут способствовать восстановлению экономики».

Программа поможет развить турбизнес и гостинично-ресторанную сферу за счет освоения технологий владельцами бизнеса. Для этого предприниматели могут записаться на курс. «Google для туризма» при этом будет активно использовать инструменты «Google Мой бизнес» и Google Карты, для поиска клиентов и привлечения к локациям.

Новый проект «Автентичні смаки України» стал дополнением на сайте «Автентична Україна». Цель проекта — развивать внутренний туризм за счет популяризации традиций и блюд местной кухни. Также на сайте доступны виртуальные 3D-туры по традиционным винодельням и сыроварням.

Вдобавок Google оцифровала 16 национальных парков в 13 областях. В формате Street View (прогулка) на картах можно посмотреть:

парк Голосеевский (Киев);

Нижнеднестровский (Одесская область);

Нижнеднепровский (Херсонская область);

Мезинский (Черниговская область);

Гетманский (Сумская область);

Нижнесульский (Черкасская область);

Выжницкий (Черновицкая область);

Ужанский (Закарпатская область);

Гуцульщина (Ивано-Франковская область);

Сколевские Бескиды (Львовская область);

Заколдованный край (Закарпатская область);

Черемошский (Черновицкая область);

Верховинский (Ивано-Франковская область);

Карпатский (Ивано-Франковская область);

Дерманско-Острожский (Ровенская область);

Кременецкие горы (Тернопольская область).

Google также запустила для всех желающих онлайн-платформу «Новые цифровые возможности с Google» и образовательную программу «Google для туризма: развитие бизнеса онлайн».