Розвиток інтернет-торгівлі та аграрного бізнесу. Радник президента Устенко розповів про позитивну роль локдауну для економіки України

«Як би це не звучало дивно, але в якомусь сенсі для України локдаун може зіграти і відносно позитивну роль, враховуючи особливість структури нашої економіки. Потужний імпульс для розвитку отримала інтернет-торгівля. Цей момент сприяє детінізації економіки, оскільки торгівля в інтернеті менше ведеться готівкою. І всі великі суми декларуються в офіційному секторі», — вважає він.

Запровадження локдауну для протидії пандемії коронавірусу може зіграти для України «відносно позитивну роль», а через «недорозвиненість» української економіки з погляду структури збитки від обмежень є набагато слабкішими, аніж у західних країнах.

«Тут є нові можливості для українського аграрного бізнесу. Це і добре, в короткостроковій перспективі, і не дуже — в довгостроковій. З одного боку, повинні були б розвиватися інші сектори економіки, зокрема сектор послуг, наближаючи структуру нашої економіки до європейських країн. Але є ймовірність, що навпаки буде більш активний розвиток сільськогосподарського сектора», — зауважив радник глави держави.

На його думку, через це в Україні може розвинутися «голландська хвороба».

«Якщо в класичній «голландській хворобі» була переконцентрація інвестиційного ресурсу в енергосектор, то в нашому випадку це може відбуватися в аграрній галузі. Криза не вимила повністю український капітал, він є. Є й голодні до прибутку іноземні інвестори. Цей іноземний капітал буде заходити в цей сектор. І не тільки в аграрний, оскільки це специфічний бізнес, але і в переробку аграрної продукції», — пояснив Устенко.

До того ж він спрогнозував, що в Україні можливе різке збільшення інвестицій в аграрну галузь, «чого не дуже хотілося б, але, найімовірніше, цього не уникнути».

«Це також означає, що буде відбуватися повільне, але постійне вирівнювання цін в Україні з цінами на зовнішніх ринках», — заявив радник президента.

Водночас Устенко зазначив, що локдаун позначиться більшою мірою на тих економіках, де «грають першу скрипку» ресторани, кафе та туристичні послуги, а не промисловість і сільське господарство.

«Українська економіка за своєю структурою недостатньо розвинута порівняно з більш потужними європейськими економіками. Наша економіка все ще досервісна, а економіки в Європі — постіндустріальні. У них частка сервісу, послуг на порядки вище, ніж у нас. Коли йдеться про локдаун, обмежувальні заходи стосуються тих, хто працює з людьми. І чим вище частка сектора послуг, тим більшим буде удар по економіці», — пояснив він.