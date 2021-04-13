Развитие интернет-торговли и аграрного бизнеса. Советник президента Устенко рассказал о положительной роли локдауна для экономики Украины

«Как бы это ни звучало странно, но в каком-то смысле для Украины локдаун может сыграть и относительно положительную роль, учитывая особенность структуры нашей экономики. Мощный импульс для развития получила интернет-торговля. Этот момент способствует детенизации экономики, поскольку торговля в интернете меньше ведется наличными. И все большие суммы декларируются в официальном секторе», — считает он.

Введение локдауна для противостояния пандемии коронавируса может сыграть для Украины «относительно положительную роль», а из-за «недоразвитости» украинской экономики с точки зрения структуры убытки от ограничений намного слабее, чем в западных странах.

«Здесь есть новые возможности для украинского аграрного бизнеса. Это и хорошо, в краткосрочной перспективе, и не очень — в долгосрочной. С одной стороны, должны были бы развиваться другие секторы экономики, в частности сектор услуг, приближая структуру нашей экономики к европейским странам. Но есть вероятность, что, наоборот, будет более активное развитие сельскохозяйственного сектора», — отметил советник главы государства.

По его мнению, из-за этого в Украине может развиться «голландская болезнь».

«Если в классической «голландской болезни» была переконцентрация инвестиционного ресурса в энергосектор, то в нашем случае это может происходить в аграрной отрасли. Кризис не вымыл полностью украинский капитал, он есть. Есть и голодные к прибыли иностранные инвесторы. Этот иностранный капитал будет заходить в этот сектор. И не только в аграрный, поскольку это специфический бизнес, но и в переработку аграрной продукции», — пояснил Устенко.

К тому же он спрогнозировал, что в Украине возможно резкое увеличение инвестиций в аграрную отрасль, «чего не очень хотелось бы, но, скорее всего, этого не избежать».

«Это также означает, что будет происходить медленное, но постоянное выравнивание цен в Украине с ценами на внешних рынках», — заявил советник президента.

В то же время Устенко отметил, что локдаун скажется в большей степени на тех экономиках, где «играют первую скрипку» рестораны, кафе и туристические услуги, а не промышленность и сельское хозяйство.

«Украинская экономика по своей структуре недостаточно развита по сравнению с более мощными европейскими экономиками. Наша экономика все еще досервисная, а экономики в Европе — постиндустриальные. В них доля сервиса, услуг на порядки выше, чем у нас. Когда речь идет о локдауне, ограничительные меры касаются тех, кто работает с людьми. И чем выше доля сектора услуг, тем больше будет удар по экономике», — пояснил он.