Нацбанк оценил последствия от локдауна: Экономика уже адаптировалась

В Национальном банке Украины прогнозируют, что усиленный карантин, который длится в Киеве и еще нескольких регионах, не будет иметь такой разрушительной силы, как это было во втором квартале прошлого года.

Об этом заявил заместитель главы регулятора Юрий Гелетий, которого цитирует пресс-служба НБУ.

Одним из объяснений этого в Нацбанке называют то, что экономика «уже в значительной мере адаптировалась» к карантину — рестораны работают на вынос, а ритейл перешел в онлайн.

Кроме того, добавляют в НБУ, карантинные ограничения действуют на экономику неоднородно и «почти не влияют» на такие значимые отрасли экономики как промышленность и сельское хозяйство.