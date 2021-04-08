Нацбанк оценил последствия от локдауна: Экономика уже адаптировалась

В Национальном банке Украины прогнозируют, что усиленный карантин, который длится в Киеве и еще нескольких регионах, не будет иметь такой разрушительной силы, как это было во втором квартале прошлого года.
Об этом заявил заместитель главы регулятора Юрий Гелетий, которого цитирует пресс-служба НБУ.
Одним из объяснений этого в Нацбанке называют то, что экономика «уже в значительной мере адаптировалась» к карантину — рестораны работают на вынос, а ритейл перешел в онлайн.
Кроме того, добавляют в НБУ, карантинные ограничения действуют на экономику неоднородно и «почти не влияют» на такие значимые отрасли экономики как промышленность и сельское хозяйство.
- Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о возвращении карантинных выплат по 8 тысяч гривен.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физические лица-предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила заполнения. Заявление можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- В марте в Украине началась третья волна пандемии. Ее пик ожидается в конце апреля. Количество больных коронавирусом начало расти еще в феврале.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне сейчас Киев и 10 областей.