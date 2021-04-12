Кабмін дозволив іноземним університетам відкривати свої філіали в Україні

Кабінет міністрів дозволив іноземним університетам відкривати свої філіали в Україні. Але для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Про це пише пресслужба Міносвіти.

«Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського Союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території України передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах», — зазначив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Дозвіл на діяльність філіалу університету видаватиме МОН. Для цього дозволу іноземний університет має подати низку документів. Також цей заклад освіти повинен входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3 000.

Водночас університетам з Росії або з російськими інвесторами відкривати філіали в Україні буде заборонено.