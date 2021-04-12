Кабмин разрешил иностранным университетам открывать свои филиалы в Украине

Кабинет министров разрешил иностранным университетам открывать свои филиалы в Украине. Но для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом пишет пресс-служба Минобразования.

«Учреждения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому Союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Итак, лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах», — отметил заместитель министра образования Андрей Витренко.

Разрешение на деятельность филиала университета будет выдавать МОН. Для этого разрешения иностранный университет должен предоставить ряд документов. Также это учебное заведение должно входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3 000.

В то же время университетам из России или с российскими инвесторами открывать филиалы в Украине будет запрещено.