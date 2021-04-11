Туреччина успішно випробувала двигун ракети для місії на Місяць

У Туреччині на полігоні в районі Шіле успішно запустили гібридний двигун ракети від компанії Delta V Space Technologies Inc, яка буде задіяна в місії на Місяць.
Про це повідомляє Anadolu.
Гібридний двигун RocketHibrit витримав вогневі випробування і тепер фахівці готують ракету FireSonda (SORS) до тестового запуску, який запланований на травень.
У планах національної космічної програми два польоти на Місяць — в 2023 і 2028 роках. На першому етапі запланована жорстка посадка.
- 9 лютого президент Реджеп Ердоган оприлюднив національну космічну програму, яка повинна «вивести країну у вищу лігу в космічній сфері». Основною метою програми є місія на Місяць. Турецька компанія Delta V Space Technologies Inc. розробила для цього гібридну ракету і безпілотний апарат.