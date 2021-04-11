Туреччина успішно випробувала двигун ракети для місії на Місяць

У Туреччині на полігоні в районі Шіле успішно запустили гібридний двигун ракети від компанії Delta V Space Technologies Inc, яка буде задіяна в місії на Місяць.

Про це повідомляє Anadolu.

Гібридний двигун RocketHibrit витримав вогневі випробування і тепер фахівці готують ракету FireSonda (SORS) до тестового запуску, який запланований на травень.

У планах національної космічної програми два польоти на Місяць — в 2023 і 2028 роках. На першому етапі запланована жорстка посадка.