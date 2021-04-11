Турция успешно испытала двигатель ракеты для миссии на Луну

В Турции на полигоне в районе Шиле успешно запустили гибридный двигатель ракеты от компании Delta V Space Technologies Inc, которая будет задействована в миссии на Луну.
Об этом сообщает Anadolu.
Гибридный двигатель RocketHibrit выдержал огневые испытания и теперь специалисты готовят ракету FireSonda (SORS) к тестовому запуску, который запланирован на май.
В планах национальной космической программы два полета на Луну — в 2023 и 2028 годах. На первом этапе запланирована жесткая посадка.
- 9 февраля президент Реджеп Эрдоган обнародовал национальную космическую программу, которая должна «вывести страну в высшую лигу в космической сфере». Основной целью программы является миссия на Луну. Турецкая компания Delta V Space Technologies Inc. разработала для этого гибридную ракету и беспилотный аппарат.