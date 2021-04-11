Турция успешно испытала двигатель ракеты для миссии на Луну

В Турции на полигоне в районе Шиле успешно запустили гибридный двигатель ракеты от компании Delta V Space Technologies Inc, которая будет задействована в миссии на Луну.

Об этом сообщает Anadolu.

Гибридный двигатель RocketHibrit выдержал огневые испытания и теперь специалисты готовят ракету FireSonda (SORS) к тестовому запуску, который запланирован на май.

В планах национальной космической программы два полета на Луну — в 2023 и 2028 годах. На первом этапе запланирована жесткая посадка.