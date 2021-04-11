Nieuwsuur: В день знищення рейсу MH17 підозрювані контактували з Москвою «на вищому рівні»

Підозрювані у знищенні малайзійського рейсу MH17 над Донбасом в день катастрофи, 17 липня 2014 року, мали прямий контакт з Москвою на вищому рівні.

Напередодні чергових слухань у справі пасажирського Boeing нідерландське медіа Nieuwsuur опублікувало нові записи розмов обвинувачених.

Журналісти отримали у розпорядження записи тисяч телефонних розмов, проведених Сергієм «Хмурим» Дубінським у липні та серпні 2014 року. Той був заступником так званого міністра оборони «ДНР» Ігоря Гіркіна. На записах він говорить, що звʼязувався з Москвою, як і Гіркін. У той же день Дубінський багато говорить про зенітний ракетний комплекс «Бук», який збив літак.

Дубінський дізнався про пуск ракети через пів години — йому доповіли про знищення українського винищувача. Йому знадобилося дві години, щоб виявити реальну ціль пуску. Коли Дубінський вимагає розʼяснень, його підлеглі плутаються у свідченнях. Вони повторюють, що збили винищувач, але вже після того, як той нібито атакував пасажирський літак.