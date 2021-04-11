Nieuwsuur: В день уничтожения рейса MH17 подозреваемые контактировали с Москвой «на высшем уровне»

Подозреваемые в уничтожении малайзийского рейса MH17 над Донбассом в день катастрофы, 17 июля 2014 года, имели прямой контакт с Москвой на высшем уровне.
Накануне очередных слушаний по делу пассажирского Boeing нидерландское медиа Nieuwsuur опубликовало новые записи разговоров обвиняемых.
Журналисты получили в распоряжение записи тысяч телефонных разговоров, проведенных Сергеем «Хмурым» Дубинским в июле и августе 2014 года. Тот был заместителем так называемого министра обороны «ДНР» Игоря Гиркина. На записях он говорит, что связывался с Москвой, как и Гиркин. В тот же день Дубинский много говорит о зенитном ракетном комплексе «Бук», который сбил самолет.
Дубинский узнал о пуске ракеты через пол часа — ему доложили об уничтожении украинского истребителя. Ему понадобилось два часа, чтобы обнаружить реальную цель пуска. Когда Дубинский требует разъяснений, его подчиненные теряются в показаниях. Они повторяют, что сбили истребитель, но уже после того, как тот
якобы атаковал пассажирский самолет.
Это впоследствии стало основой версии России о катастрофе. По данным Голландского комитета безопасности, вблизи рейса MH17 не было других самолетов. Позже российские власти переходят к версии о том, что MH17 сбил украинский «Бук». Дубинский в разговорах об этом ни разу не упоминал. Из записей понятно, что «Бук» заехал из России, но после его выстрела они вообще не понимали, где он находится. «Бук» простоял в районе своей работы несколько часов и вернулся в РФ уже под покровом ночи.
Записи дают четкую картину того, что с начала июля 2014 года Россия полностью вовлечена в стратегические решения боевиков и самостоятельно курирует все их действия, включая замену руководства «республик».
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.
- Россия свою причастность к катастрофе самолета отвергает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения в причастности к катастрофе россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).