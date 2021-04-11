Nieuwsuur: В день уничтожения рейса MH17 подозреваемые контактировали с Москвой «на высшем уровне»

Подозреваемые в уничтожении малайзийского рейса MH17 над Донбассом в день катастрофы, 17 июля 2014 года, имели прямой контакт с Москвой на высшем уровне.

Накануне очередных слушаний по делу пассажирского Boeing нидерландское медиа Nieuwsuur опубликовало новые записи разговоров обвиняемых.

Журналисты получили в распоряжение записи тысяч телефонных разговоров, проведенных Сергеем «Хмурым» Дубинским в июле и августе 2014 года. Тот был заместителем так называемого министра обороны «ДНР» Игоря Гиркина. На записях он говорит, что связывался с Москвой, как и Гиркин. В тот же день Дубинский много говорит о зенитном ракетном комплексе «Бук», который сбил самолет.

Дубинский узнал о пуске ракеты через пол часа — ему доложили об уничтожении украинского истребителя. Ему понадобилось два часа, чтобы обнаружить реальную цель пуска. Когда Дубинский требует разъяснений, его подчиненные теряются в показаниях. Они повторяют, что сбили истребитель, но уже после того, как тот

якобы атаковал пассажирский самолет.