Верховний суд уперше визнав законним перехід громади від УПЦ МП до ПЦУ

Верховний суд уперше визнав законним перехід релігійної громади з юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та входження до Православної церкви України.

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Суд виніс це рішення 6 квітня, розглядаючи справу про перехід громади с. Сутківці (Хмельницька область) зі свого підпорядкування — виходу з УПЦ МП та входження до Православної церкви України.

23 лютого 2019 року релігійна громада Сутківців провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з УПЦ МП до ПЦУ. Проте настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним. Господарський суд Києва в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля, а апеляційний суд згодом залишив це рішення без змін. Проте Велика палата Верховного суду за результатом касаційного розгляду скасувала попередні рішення суддів і відмовила у задоволенні позову настоятеля повністю.

«Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської православної церкви в Україні до Православної церкви України ухвалено рішення, яким підтверджено можливість і законність таких переходів і відхилено заперечення Російської православної церкви в Україні проти цього», — заявили в ПЦУ.

В ПЦУ вважають, що рішення Великої палати Верховного суду тепер має враховуватися у спорах, що стосуються переходу православних релігійних громад України з УПЦ МП до ПЦУ, й уніфікувати підхід судів України до їх вирішення.