Верховний суд уперше визнав законним перехід громади від УПЦ МП до ПЦУ

Верховний суд уперше визнав законним перехід релігійної громади з юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та входження до Православної церкви України.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook.
Суд виніс це рішення 6 квітня, розглядаючи справу про перехід громади с. Сутківці (Хмельницька область) зі свого підпорядкування — виходу з УПЦ МП та входження до Православної церкви України.
23 лютого 2019 року релігійна громада Сутківців провела загальні збори, на яких ухвалила рішення перейти з УПЦ МП до ПЦУ. Проте настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним. Господарський суд Києва в лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля, а апеляційний суд згодом залишив це рішення без змін. Проте Велика палата Верховного суду за результатом касаційного розгляду скасувала попередні рішення суддів і відмовила у задоволенні позову настоятеля повністю.
«Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської православної церкви в Україні до Православної церкви України ухвалено рішення, яким підтверджено можливість і законність таких переходів і відхилено заперечення Російської православної церкви в Україні проти цього», — заявили в ПЦУ.
В ПЦУ вважають, що рішення Великої палати Верховного суду тепер має враховуватися у спорах, що стосуються переходу православних релігійних громад України з УПЦ МП до ПЦУ, й уніфікувати підхід судів України до їх вирішення.
- Наприкінці листопада Синод Кіпрської православної церкви ухвалив рішення не виступати проти рішення свого предстоятеля, архієпископа Кіпрського Хризостома згадувати під час богослужінь митрополита Епіфанія як предстоятеля Православної церкви України, що означає автоматичне визнання ПЦУ автокефальною церквою.
- Кіпрська церква стала четвертою церквою, яка визнає ПЦУ — після Вселенського патріархату, Церкви Греції та Олександрійського патріархату. Зазначимо, що про наміри визнати ПЦУ вона говорила з 2019 року.