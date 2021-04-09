Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный суд впервые признал законным переход религиозной общины из юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата и вхождение в Православную церковь Украины.
Об этом сообщается на странице в Facebook.
Суд вынес это решение 6 апреля, рассматривая дело о смене религиозной общиной села Сутковцы Хмельницкой области своей юрисдикции — выхода из УПЦ МП и вхождения в Православную церковь Украины.
23 февраля 2019 религиозная община Сутковцев провела общее собрание, на которых приняла решение перейти оиз УПЦ МП в ПЦУ. Однако настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным. Хозяйственный суд Киева в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля, а апелляционный суд впоследствии оставил это решение без изменений. Однако Большая палата Верховного суда отменила предыдущие решения судей и отказала в удовлетворении иска настоятеля полностью.
«Таким образом, высшая судебная инстанция Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины из Русской православной церкви в Украине в Православную церковь Украины, приняла решение, которым подтвердила возможность и законность таких переходов и отклонила возражения Русской православной церкви в Украине против этого», — заявили в ПЦУ.
В ПЦУ считают, что решение Верховного суда теперь может учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины из УПЦ МП в ПЦУ, и унифицировать подход судов Украины к их решению.
- В конце ноября 2020 года Синод Кипрской православной церкви принял решение не выступать против решения своего предстоятеля, архиепископа Кипрского Хризостома поминать во время богослужений митрополита Епифания как предстоятеля Православной церкви Украины, что означает автоматическое признание ПЦУ автокефальной церковью.
- Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает ПЦУ — после Вселенского патриархата, Церкви Греции и Александрийского патриархата. Отметим, что о намерениях признать ПЦУ она говорила с 2019 года.