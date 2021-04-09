Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный суд впервые признал законным переход религиозной общины из юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата и вхождение в Православную церковь Украины.

Об этом сообщается на странице в Facebook.

Суд вынес это решение 6 апреля, рассматривая дело о смене религиозной общиной села Сутковцы Хмельницкой области своей юрисдикции — выхода из УПЦ МП и вхождения в Православную церковь Украины.

23 февраля 2019 религиозная община Сутковцев провела общее собрание, на которых приняла решение перейти оиз УПЦ МП в ПЦУ. Однако настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным. Хозяйственный суд Киева в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля, а апелляционный суд впоследствии оставил это решение без изменений. Однако Большая палата Верховного суда отменила предыдущие решения судей и отказала в удовлетворении иска настоятеля полностью.

«Таким образом, высшая судебная инстанция Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины из Русской православной церкви в Украине в Православную церковь Украины, приняла решение, которым подтвердила возможность и законность таких переходов и отклонила возражения Русской православной церкви в Украине против этого», — заявили в ПЦУ.

В ПЦУ считают, что решение Верховного суда теперь может учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины из УПЦ МП в ПЦУ, и унифицировать подход судов Украины к их решению.