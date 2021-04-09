Тайванська посуха допомогла чоловіку знайти телефон, який він упустив в озеро рік тому

На Тайвані на озері Сан-Мун рік тому чоловік під час веслування втопив мобільний телефон iPhone 11. Однак зараз — після найсильнішої за 56 років посухи — рівень води значно знизився, і його телефон дістали із дна.

Про це повідомляє BBC.

Минулого тижня з чоловіком на імʼя Чен звʼязався робочий і повідомив, що знайшов його телефон. Смартфон був у чохлі, однак Чен і не сподівався, що він запрацює, адже гаджет пролежав на дні озера рік і був весь покритий твердим шаром бруду.