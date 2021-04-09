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Тайваньская засуха помогла мужчине найти телефон, который он упустил в озеро год назад

Автор:
Ангелина Шеремет
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На Тайване на озере Сан Мун год назад мужчина, занимаясь греблей, утопил мобильный телефон iPhone 11. Однако сейчас — после сильнейшей за 56 лет засухи — уровень воды значительно снизился, и его телефон достали с дна.

Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе с мужчиной по имени Чен связался рабочий и сообщил, что нашел его телефон. Смартфон был в чехле, но Чен не надеялся, что он заработает, ведь гаджет пролежал на дне озера год и был весь покрыт твердым слоем грязи.

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Chen Yj / Facebook

Но когда парень достал телефон из чехла, он обнаружил, что устройство абсолютно сухое. Чен попытался включить iPhone 11, но он был полностью разряжен. Однако когда телефон зарядился, он заработал.

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Chen Yj / Facebook

Мужчина, который вернул телефон, сказал Чену, что в озере наблюдается самый низкий уровень воды за 50—60 лет. Там в некоторых местах земля высохла настолько, что потрескалась. В других частях озеро заростает травой, и местность становится похожей на равнину.

Засуха на Тайване началась из-за того, что в прошлом году на остров не обрушился ни один тайфун — впервые за более чем полвека. Это заставило чиновников ввести меры по нормированию количества воды, которые коснулось более миллиона домашних хозяйств и предприятий. В дни нормирования действуют различные ограничения, в том числе запрет использовать шампунь в парикмахерских и мыть автомобили на заправочных станциях.