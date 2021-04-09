Тайваньская засуха помогла мужчине найти телефон, который он упустил в озеро год назад

На Тайване на озере Сан Мун год назад мужчина, занимаясь греблей, утопил мобильный телефон iPhone 11. Однако сейчас — после сильнейшей за 56 лет засухи — уровень воды значительно снизился, и его телефон достали с дна.

Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе с мужчиной по имени Чен связался рабочий и сообщил, что нашел его телефон. Смартфон был в чехле, но Чен не надеялся, что он заработает, ведь гаджет пролежал на дне озера год и был весь покрыт твердым слоем грязи.