Тайваньская засуха помогла мужчине найти телефон, который он упустил в озеро год назад

На Тайване на озере Сан Мун год назад мужчина, занимаясь греблей, утопил мобильный телефон iPhone 11. Однако сейчас — после сильнейшей за 56 лет засухи — уровень воды значительно снизился, и его телефон достали с дна.
Об этом сообщает BBC.
На прошлой неделе с мужчиной по имени Чен связался рабочий и сообщил, что нашел его телефон. Смартфон был в чехле, но Чен не надеялся, что он заработает, ведь гаджет пролежал на дне озера год и был весь покрыт твердым слоем грязи.
Но когда парень достал телефон из чехла, он обнаружил, что устройство абсолютно сухое. Чен попытался включить iPhone 11, но он был полностью разряжен. Однако когда телефон зарядился, он заработал.
Мужчина, который вернул телефон, сказал Чену, что в озере наблюдается самый низкий уровень воды за 50—60 лет. Там в некоторых местах земля высохла настолько, что потрескалась. В других частях озеро заростает травой, и местность становится похожей на равнину.
Засуха на Тайване началась из-за того, что в прошлом году на остров не обрушился ни один тайфун — впервые за более чем полвека. Это заставило чиновников ввести меры по нормированию количества воды, которые коснулось более миллиона домашних хозяйств и предприятий. В дни нормирования действуют различные ограничения, в том числе запрет использовать шампунь в парикмахерских и мыть автомобили на заправочных станциях.