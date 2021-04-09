«Схеми»: Адвокати з Росії та окупованих територій масово подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини проти України

Адвокати з Росії та окупованих українських територій подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України від імені мешканців Донбасу, які постраждали від війни.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем», які розробили власну методику пошуку скарг.

Зокрема, за останніми даними ЄСПЛ, за результатами минулого року Україна перебуває на третьому місці серед майже пів сотні країн за кількістю скарг: з-поміж 62 тисяч заяв на розгляді приблизно 10,5 тисячі, поданих проти держави Україна. Попереду лише Росія та Туреччина.

Як з’ясували журналісти, з 10,5 тисячі скарг майже 7 тисяч пов’язані з подіями на Донбасі та у Криму. Зокрема, 6 033 заяви подали проти України, 48 — проти Росії, 791 — проти обох держав. Ще 1 019 заяв стосуються Криму: 896 із них подали проти Росії, 10 — проти України, 110 — проти обох держав.