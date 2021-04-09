«Схемы»: Адвокаты из России и оккупированных территорий массово подают тысячи заявлений в Европейский суд по правам человека против Украины

Адвокаты из России и оккупированных украинских территорий подают тысячи заявлений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины от имени жителей Донбасса, пострадавших от войны.

Об этом говорится в расследовании «Схем», которые разработали собственную методику поиска жалоб.

В частности, по последним данным ЕСПЧ, по результатам прошлого года Украина находится на третьем месте среди почти полусотни стран по количеству жалоб: среди 62 тысяч заявлений на рассмотрении примерно 10,5 тысячи, поданных против государства Украина. Впереди только Россия и Турция.

Как выяснили журналисты, из 10,5 тысячи жалоб почти 7 тысяч связаны с событиями на Донбассе и в Крыму. В частности, 6 033 заявления подали против Украины, 48 — против России, 791 — против обоих государств. Еще 1 019 заявлений касаются Крыма: 896 из них подали против России, 10 — против Украины, 110 — против обоих государств.