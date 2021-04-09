«Схемы»: Адвокаты из России и оккупированных территорий массово подают тысячи заявлений в Европейский суд по правам человека против Украины

Адвокаты из России и оккупированных украинских территорий подают тысячи заявлений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины от имени жителей Донбасса, пострадавших от войны.
Об этом говорится в расследовании «Схем», которые разработали собственную методику поиска жалоб.
В частности, по последним данным ЕСПЧ, по результатам прошлого года Украина находится на третьем месте среди почти полусотни стран по количеству жалоб: среди 62 тысяч заявлений на рассмотрении примерно 10,5 тысячи, поданных против государства Украина. Впереди только Россия и Турция.
Как выяснили журналисты, из 10,5 тысячи жалоб почти 7 тысяч связаны с событиями на Донбассе и в Крыму. В частности, 6 033 заявления подали против Украины, 48 — против России, 791 — против обоих государств. Еще 1 019 заявлений касаются Крыма: 896 из них подали против России, 10 — против Украины, 110 — против обоих государств.
По данным «Схем», больше всего жалоб против Украины отправляют россияне из частной адвокатской компании-партнера Минюста РФ и юристы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Активнее всего жалуются действующие и бывшие адвокаты частной российской компании — межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», одним из основателей которой был первый министр юстиции России Николай Федоров. От этого учреждения поступило уже более 5 тысяч жалоб.
Руководитель компании Алексей Клишин ранее был членом Совета федерации Федерального собрания России, среди клиентов фирмы указан ряд российских государственных структур, в частности Минюст РФ. Один из контрактов с министерством — от 2015 года на сумму более $600 тысяч и ссылкой на секретное постановление российского правительства.
Кроме того, с конца 2014 до 2016 года по меньшей мере полтысячи жалоб подала Юлия Никитина — «юрист» общественной организации «Союз беженцев Украины», созданной беглым экс-нардепом Олегом Царевым.
Подают жалобы против Украины и братья Владимир и Георгий (член Комиссии по социальной поддержке граждан и качества жизни Общественной палаты РФ) Федоровы. Эту деятельность за счет «добровольных взносов» финансировал «Российский фонд мира», в наблюдательный совет которого входят патриарх Кирилл и художник Церетели.
Еще одного юриста — Виталия Галахова — с 2019 разыскивает Офис генпрокурора. Его подозревают в фальсификациях заявлений жителей ОРДЛО в международные суды. Всего этот юрист подал уже почти 5,5 тысячи жалоб.
По мнению журналистов, целью массовой подачи жалоб против Украины является попытка дискредитировать государство, а также заставить выплачивать миллиарды долларов компенсации. Не исключают и попытки перегрузить сам ЕСПЧ и дискредитировать его как инстит — мол, суд политизирован и относится к России враждебно.
- В ноябре 2020 года ЕСПЧ принял решение в пользу правительства Украины и признал неприемлемым заявление шестерых пенсионеров из оккупированного Луганска, которые требовали возобновить им выплаты пенсий.