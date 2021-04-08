На Шрі-Ланці поліція арештувала «Місіс світу» — вона поранила переможницю національного конкурсу, коли відбирала у неї корону

Поліція Шрі-Ланки заарештувала «Місіс світу — 2019» Керолайн Джурі після того, як вона нібито поранила переможницю цьогорічного національного відбіркового конкурсу краси, коли забирала у неї корону на сцені.

Про це повідомляє BBC.

Разом з нею затримали й іншу учасницю інциденту модель Чулу Падмендеру. Їх звинувачують у нанесенні травм.

Нагадаємо, що у неділю, 4 квітня, у Шрі-Ланці відбувся національний конкурс краси (його переможниця далі представляє країну на конкурсі «Місіс світу»). На ньому перемогла Пушпіка Де Сільва. Колишня переможниця — Джурі — повинна була її коронувати. Замість цього вона зняла корону з голови Де Сільви, яка була міцно закріплена, заявивши, що Де Сільва не може носити цей титул, оскільки розлучена.

Пізніше переможниця заявила, що вона не розлучена, а просто не живе зі своїм чоловіком. Зазначимо, що у конкурсі «Місіс Світу» та його національних відборах можуть брати участь лише заміжні жінки. На шріланкійському відборі Джурі віддала корону жінці, яка зайняла друге місце, оскільки переможниця була нібито розлучена. Де Сільва у сльозах покиналу сцену.

Після цього вона повідомила у Facebook, що їй довелось звертатись до лікарні з травмою голови. Вона додала, що подасть до суду за «необґрунтоване та образливе» поводження з нею.

Врешті Де Сільву повторно коронували, а організатори конкурсу очікують, що Джурі публічно перепросить. Головний організатор конкурсу у Шрі-Ланці сказав: «Ми розчаровані. Те, як Керолайн Джурі поводилася на сцені, було ганьбою, і організація Mrs World вже почала розслідування з цього приводу».