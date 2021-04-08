На Шри-Ланке полиция арестовала «Миссис мира» — она ранила победительницу национального конкурса, когда отбирала у нее корону

Полиция Шри-Ланки арестовала «Миссис Мира-2019» Кэролайн Джури после того, как она якобы ранила победительницу национального отборочного конкурса красоты, когда забирала у нее корону на сцене.

Об этом сообщает BBC.

Вместе с ней арестовали и другую участницу инцидента модель Чулу Падмендеру. Их обвиняют в нанесении травм.

Напомним, что в воскресенье, 4 апреля, в Шри-Ланке состоялся национальный конкурс красоты (его победительница дальше представляет страну на конкурсе «Миссис мира»). На нем победила Пушпика Де Сильва. Бывшая победительница — Джури — должна была ее короновать. Вместо этого она сняла корону с головы Де Сильвы, которая была прочно закреплена, заявив, что Де Сильва не может носить этот титул, поскольку разведена.

Позже победительница заявила, что она не разведена, а просто не живет со своим мужем. Отметим, что в конкурсе «Миссис Мира» и его национальных отборах могут брать участие только замужние женщины. На шриланкийском отборе Джури отдала корону женщине, которая заняла второе место, поскольку победительница будто бы была разведена. Де Сильва в слезах покинула сцену.

После этого она сообщила в Facebook, что ей пришлось обращаться в больницу с травмой головы. Она добавила, что подаст в суд за «необоснованное и оскорбительное» обращение с ней.

В итоге Де Сильву повторно короновали, а организаторы конкурса ожидают, что Джури публично извинится. Главный организатор конкурса в Шри-Ланке сказал: «Мы разочарованы. То, как Кэролайн Джури вела себя на сцене, было позором, и организация Mrs World уже начала расследование по этому поводу».