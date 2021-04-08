На півночі Венесуели влада позначає будинки хворих на коронавірус. Порушників штрафуватимуть і позбавлятимуть пільг

Влада північного штату Венесуели Яракуй пішли на радикальні заходи щодо стримування коронавірусу. Особливо відзначилася влада муніципалітету Сукре — будинки хворих на коронавірус почали позначати табличками з червоним колом, а порушників карантину хочуть штрафувати.

Про це повідомляє Reuters.

Мер муніципалітету Луїс Дуке заявив, що подібними методами він захистить народ. За його словами, таблички на будинках викликають обережність. Також він пропонує штрафи для порушників карантину у $9 (мінімальна зарплата) і позбавлення пільг — продуктових наборів і газу.

Кроки Дуке, члена правлячої Соціалістичної партії президента Ніколаса Мадуро, розкритикували правозахисники. Вони звинуватили його у дискримінації.

«Ми повинні засудити його і, крім того, побажати йому міцного здоровʼя, щоб йому не доводилося вішати табличку на свій будинок», — заявила одна з правозахисниць.