На севере Венесуэлы власти помечают дома больных коронавирусом. Нарушителям карантина грозят штрафами и лишениями

Власти северного штата Венесуэлы Яракуй пошли на радикальные меры по сдерживанию коронавируса. Особенно отличились власти муниципалитета Сукре — дома больных коронавирусом начали помечать табличками с красным кругом, а нарушителей карантина хотят штрафовать.
Об этом сообщает Reuters.
Мэр муниципалитета Луис Дуке заявил, что подобными методами он защитит народ. По его словам, таблички на домах вызывают осторожность. Также он предлагает штрафы для нарушителей карантина в $9 (минимальная зарплата) и лишение льгот - продуктовых наборов и газа.
Шаги Дуке, члена правящей Социалистической партии президента Николаса Мадуро, раскритиковали правозащитники. Они обвинили его в дискриминации.
«Мы должны осудить его и, кроме того, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы ему не приходилось вешать табличку на свой дом», – заявила одна из правозащитниц.
- В Венесуэле началась вторая волна пандемии. Суточный прирост достиг 1 500 больных. Штат Яракуй занимает четвертое место в стране по количеству новых больных. В первую волну суточный рекорд был 1 213. Всего за время пандемии заболели 170 тысяч человек, а умерли 1 705. Вероятно показатели занижены, поскольку из 28,5 млн населения более половины за чертой бедности и не могут даже сдать тест.
- В январе Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».