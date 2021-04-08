На севере Венесуэлы власти помечают дома больных коронавирусом. Нарушителям карантина грозят штрафами и лишениями

Власти северного штата Венесуэлы Яракуй пошли на радикальные меры по сдерживанию коронавируса. Особенно отличились власти муниципалитета Сукре — дома больных коронавирусом начали помечать табличками с красным кругом, а нарушителей карантина хотят штрафовать.

Об этом сообщает Reuters.

Мэр муниципалитета Луис Дуке заявил, что подобными методами он защитит народ. По его словам, таблички на домах вызывают осторожность. Также он предлагает штрафы для нарушителей карантина в $9 (минимальная зарплата) и лишение льгот - продуктовых наборов и газа.

Шаги Дуке, члена правящей Социалистической партии президента Николаса Мадуро, раскритиковали правозащитники. Они обвинили его в дискриминации.

«Мы должны осудить его и, кроме того, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы ему не приходилось вешать табличку на свой дом», – заявила одна из правозащитниц.